El municipio firmó el primer convenio por plusvalía para una obra vial en zona sur

La Municipalidad de Salta formalizó hoy el primer convenio específico para obras financiadas bajo el mecanismo de plusvalía urbana. El acuerdo fue suscripto entre el intendente, Emiliano Durand, la empresa Coprotab y los desarrolladores de Proyecto Norte. Establece la cesión de terrenos y la ejecución de un distribuidor vial que mejorará el ingreso y egreso a uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

«Hoy firmamos el primer convenio específico para obras por plusvalía, la primera obra financiada con fondos privados para infraestructura pública de la ciudad», afirmó la arquitecta Mariana Zoricich, coordinadora general de Planificación Territorial del municipio.

El distribuidor ordenará el tránsito en la zona de Coprotab, el nuevo proyecto Las Achiras, Via Aurelia y El Templo. La obra contempla la habilitación de un giro a la izquierda y una vuelta de retorno para los barrios ubicados sobre la Ruta 51, corrigiendo un problema vial de larga data.

Asimismo, se trabajará en isletas de resguardo y protección al ciclista, integración del canal de drenaje del sector sur; la construcción de dársenas para transporte público en rotonda y semaforización.

«Sin infraestructura acorde no podemos generar ni desarrollo urbano, ni mayores centros logísticos para la minería, ni ningún tipo de actividad turística. Esto significa un avance para la ciudad, un impulso para la renovación de todo el sector y una mejor calidad de vida para todos los vecinos de la zona porque mejorará la circulación problemática de la Ruta 51», agregó Zoricich.

En ese orden, la funcionaria adelantó que el siguiente convenio bajo esta modalidad se firmará próximamente e incluirá un nuevo acceso directo desde El Prado hacia la Circunvalación Oeste, con el objetivo de descomprimir el flujo vehicular sobre la Ruta 51 y mejorar la conectividad en la zona de vital importancia como portal de acceso vial con el aeropuerto de nuestra ciudad.

Recupero de plusvalía

Este mecanismo permite a los municipios recuperar una parte del aumento de valor que adquieren los terrenos gracias a nuevas normativas —como la habilitación de desarrollos de usos mixtos— con el objetivo de financiar obras públicas y promover una mayor equidad urbana.