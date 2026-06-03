Detienen a un falso abogado por estafa en venta de lotes inhabitables
Un hombre de 45 años fue detenido el lunes 1 de junio por su presunta participación en una estafa relacionada con la venta de lotes inhabitables.
Salta Hoy
03 / 06 / 2026
Se presentó como abogado ante las víctimas y está imputado por asociación ilícita, falsedad ideológica, ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión y usurpación de propiedad.
Los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena pidieron la prisión preventiva del sospechoso.
Argumentaron que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El juez Federico Diez aceptó la solicitud y dictó la prisión preventiva.
La investigación tiene 40 denuncias en el municipio de San Lorenzo.
Recordemos que en la causa, el abogado Santiago Pedroza se encuentra imputado y cumple arresto domiciliario.