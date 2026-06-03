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Detienen a un falso abogado por estafa en venta de lotes inhabitables

Un hombre de 45 años fue detenido el lunes 1 de junio por su presunta participación en una estafa relacionada con la venta de lotes inhabitables.

Salta Hoy

03 / 06 / 2026

 

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Se presentó como abogado ante las víctimas y está imputado por asociación ilícita, falsedad ideológica, ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión y usurpación de propiedad.

Los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena pidieron la prisión preventiva del sospechoso. 

Argumentaron que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. 

El juez Federico Diez aceptó la solicitud y dictó la prisión preventiva. 

La investigación tiene 40 denuncias en el municipio de San Lorenzo.

Recordemos que en la causa, el abogado Santiago Pedroza se encuentra imputado y cumple arresto domiciliario. 


 

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