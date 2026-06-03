Detienen a un falso abogado por estafa en venta de lotes inhabitables

Se presentó como abogado ante las víctimas y está imputado por asociación ilícita, falsedad ideológica, ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión y usurpación de propiedad.

Los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena pidieron la prisión preventiva del sospechoso.

Argumentaron que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez Federico Diez aceptó la solicitud y dictó la prisión preventiva.

La investigación tiene 40 denuncias en el municipio de San Lorenzo.

Recordemos que en la causa, el abogado Santiago Pedroza se encuentra imputado y cumple arresto domiciliario.



