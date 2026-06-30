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Alerta nivel amarillo por vientos fuertes en la Puna y Cordillera de los Andes

Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la alta cordillera.

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para esta tarde.

La advertencia abarca las zonas de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y la Puna de Molinos.

Se espera que los vientos lleguen del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 70 km/h. 

En tanto se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h. 

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles daños.

En Jujuy

En la vecina provincia, la alerta comprende la zona cordillerana de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques.

 

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