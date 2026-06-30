Alerta nivel amarillo por vientos fuertes en la Puna y Cordillera de los Andes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para esta tarde.

La advertencia abarca las zonas de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y la Puna de Molinos.

Se espera que los vientos lleguen del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 70 km/h.

En tanto se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles daños.

En Jujuy

En la vecina provincia, la alerta comprende la zona cordillerana de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques.