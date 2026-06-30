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Un conductor perdió la vida en un choque frontal de camiones

El trágico accidente ocurrió en las últimas horas en el límite entre Salta y Jujuy, sobre la Ruta Nacional 52, en inmediaciones del paraje Aguas Blancas.

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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Los bomberos realizaron un intenso trabajo para liberar a ambos conductores de entre los hierros retorcidos de los camiones.

Uno de los conductores falleció en el lugar. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años. 

El otro conductor fue trasladado de urgencia al hospital de Susques, en la vecina provincia de Jujuy. 

Por el horario en que ocurrió el siniestro, durante la madrugada, los investigadores no descartan que haya sucedido por un error humano o cansancio.

La justicia se encuentra a la espera de los resultados de las pericias. 

 

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