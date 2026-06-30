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Se multiplican los reclamos de afiliados en el Pami

Es por la demora en la atención y por la falta de especialistas específicos.

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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Por Radio Salta, la señora Guadalupe Kaiguade brindó su testimonio sobre el peregrinar que tuvo que padecer para lograr la atención de su padre con un pico de glucemia.

Dijo que también demoró el ingreso en cómo está el internado en la Clínica Cruz Azul por supuesta falta de camas.

La preocupada mujer indicó que el Pami no tiene endocrinólogo -el especialista requerido por la patología de su padre- en el sanatorio donde se encuentra en estos momentos internado. 

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