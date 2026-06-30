Preocupación por el futuro de las jubilaciones

Se trata de un fenómeno mundial, pero en Argentina desde el 2015 a la fecha las cifras cayeron de forma impresionante, según indicaron los especialistas en demografía.

“Hoy en día las parejas tienen un solo hijo”, dijo por Radio Salta, Einer Batista, titular del Laboratorio de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSa.

El estadista indicó que el problema podría traer como consecuencia un nuevo intento de reforma laboral para que los trabajadores trabajen más horas y así cubrir el pago para las jubilaciones.

“Esto, con el agravante del trabajo informal o en negro que alcanza al 50% de los empleados”, expresó.

Batista explicó que los motivos por los cuales las parejas no quieren tener hijos es por importantes cambios en la planificación familiar. Dan prioridad a sus carreras profesionales o laborales o deciden viajar, dijo.