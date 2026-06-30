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Un policía fue encontrado herido de bala en San Lorenzo

Se descarta un intento de robo, mientras se investiga una autolesión.

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando un vecino de la Villa Veraniega alertó a la policía tras encontrar al hombre con un disparo en el pecho. 

Detalló que la persona herida se encontraba en las inmediaciones de la zona conocida como Puesto Castellano, pasando el acceso a la Quebrada de San Lorenzo.

El efectivo de unos 30 años, fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde fue intervenido quirúrgicamente y su estado es reservado. 

La investigación determinó que se trató de una autolesión, descartando la posibilidad de un delito.

Se supo que el oficial herido se desempeña en una dependencia de la capital salteña.

 

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