Audiencia clave por el caso del vehículo con cocaína baleado en la Ruta Nacional 34

Este proceso está relacionado con un vehículo baleado en la Ruta Nacional 34, en la zona de El Potrero, departamento Rosario de la Frontera.

En el interior del vehículo, Renault Duster, se encontró en un doble fondo la droga oculta.

Dos de las detenidas son personas conocidas en Tartagal, lo que generó gran conmoción en la ciudad.

Se mantiene la lupa sobre la Gendarmería Nacional, dado que una de las detenidas (médica) tendría vínculos personales con un jefe de área de la fuerza.

Esto abre la sospecha de si existió algún tipo de "zona liberada" o protección para el transporte de la droga.

Las dos mujeres que viajaban en el automóvil baleado el domingo a las 9:00 de la mañana en la Ruta Nacional 34, son Ivana Portal, residente de Tartagal, médica del hospital local y Primer Alférez de la Gendarmería Nacional.

Delia Tome es esteticista, también con domicilio en Tartagal.

Al ser asistidas por la policía tras el ataque, ambas afirmaron ser médicas que viajaban a Santa Fe para una capacitación. Luego se comprobó que Tome no es médica, sino esteticista.

Tras la requisa del vehículo, se confirmó el hallazgo de 66,600 kg de cocaína ocultos en un doble fondo.

La investigación sumó a otros dos detenidos en la zona de El Potrero, Rosario de la Frontera.

Un hombre con domicilio en Rosario de la Frontera, que escapó en una camioneta cuando la policía intentó identificarlo, fue capturado minutos después en otro vehículo.

Su pareja fue detenida por facilitarle el segundo automóvil para ayudarlo a escapar del cerco policial.

Tres de los imputados estuvieron presentes en el tribunal y la mujer de Rosario de la Frontera asistió de forma remota.

Durante el procedimiento en El Potrero, la policía salteña identificó una camioneta con efectivos uniformados de la Policía de Tucumán en su interior.

Los policías tucumanos dijeron que se enteraron por una persona que había disparos en la ruta y cruzaron a Salta para "averiguar qué había pasado".

La propia cúpula de la Policía de Tucumán confirmó que desconocía este movimiento, por lo que se abrió una causa por invasión de jurisdicción. Queda abierta la sospecha de si estos efectivos tucumanos estaban vinculados al cargamento de droga.

Todos los detenidos se negaron a declarar en la audiencia de hoy.

Se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, pendrives, computadoras y tablets tras varios allanamientos.

Ivana Portal y Delia Tome, las ocupantes de la Duster con droga tienen iPhones y se negaron a entregar sus claves de desbloqueo.

Por el contrario, la mujer detenida en Rosario de la Frontera sí entregó el patrón de desbloqueo de su dispositivo para colaborar con la investigación.

También se confirmaron graves cargos contra el hombre detenido en El Potrero, ya que se confirmó que él era quien conducía una de las camionetas desde las cuales se efectuaron los disparos contra el vehículo de las mujeres.

La Fiscalía formalizó la acusación por este delito, señalando que los disparos, efectuados con un arma de calibre 9 milímetros o superior, tenían la clara intención de dañar o matar a la conductora del vehículo que transportaba la droga.

Se le sumó este delito bajo la hipótesis de que el ataque tenía como objetivo apoderarse del cargamento de cocaína, una "mexicaneada".

La gran pregunta que la investigación busca responder es cómo sabía este hombre que ese auto en particular llevaba la droga.

El fiscal solicitó distintas medidas para los cuatro detenidos

Prisión preventiva por 70 días solicitada y aprobada para los tres principales implicados. Ivana Portal, Delia Tome y el conductor/tirador de la camioneta.

Para la pareja del tirador no se pidió prisión preventiva. Sin embargo, tiene prohibido salir de la provincia y la obligación de presentarse cada 12 días en una dependencia policial.

Según las declaraciones de las propias ocupantes del auto, el destino final de los 66,600 kg de cocaína era la provincia de Santa Fe.

El fiscal prevé que habrá más detenciones. La investigación se centrará ahora en identificar a los eslabones previos de la cadena, por ejemplo, a quienes fabricaron el doble fondo en el vehículo para ocultar el cargamento.