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El INCUCAI comenzará a cobrar a obras sociales y prepagas

Es por los estudios y prácticas de su Laboratorio Nacional de Inmunogenética. El organismo aprobó un esquema de facturación para las prestaciones vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células. 

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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Los pacientes con cobertura pública exclusiva seguirán siendo financiados por el Fondo Solidario de Trasplantes.

“Se trata de una recuperación de costos y me parece muy bien que así sea”, expresó Luis Canelada, director del Programa Cucai Salta.

El funcionario además aclaró que el pago estará a cargo de las obras sociales y que las personas con escasos recursos sin cobertura no abonarán nada.

 

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