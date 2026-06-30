El INCUCAI comenzará a cobrar a obras sociales y prepagas

Los pacientes con cobertura pública exclusiva seguirán siendo financiados por el Fondo Solidario de Trasplantes.

“Se trata de una recuperación de costos y me parece muy bien que así sea”, expresó Luis Canelada, director del Programa Cucai Salta.

El funcionario además aclaró que el pago estará a cargo de las obras sociales y que las personas con escasos recursos sin cobertura no abonarán nada.