Tres listas se presentaron para la interna del PJ
El sábado pasado se cerró el plazo de presentación y en estos momentos, la Junta Electoral realiza diversos pedidos de corrección, indicó por Radio Salta, Frida Fonseca, presidenta de la Junta.
Salta Hoy
30 / 06 / 2026
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Indicó que desde la Junta respondieron a todos los pedidos de información por parte de la justicia ante los recursos de impugnación presentados por diversos sectores.
Finalmente Fonseca fue consultada sobre la continuidad del proceso electoral si dos listas de las tres presentadas quedan fuera de competencia.
“Aún no puedo dar una respuesta a esa consulta”, manifestó con sinceridad.