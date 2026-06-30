Güemes, el musical regresa al Teatro Provincial para la Gala Patriótica del 9 de Julio

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta volverá a presentar “Güemes, el musical”, una de las producciones más importantes del patrimonio artístico provincial, que regresará al escenario del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia los días 8 y 9 de julio, a las 21, en el marco de las tradicionales Galas Patrióticas.

Inspirada en la vida y la gesta del General Martín Miguel de Güemes, la obra propone un recorrido por los momentos más significativos del héroe salteño, desde su nacimiento hasta su muerte, resaltando su papel decisivo en la lucha por la independencia argentina. El relato también pone en valor a quienes acompañaron ese proceso histórico: su familia, el ejército de gauchos y las mujeres que desempeñaron un rol fundamental en la emancipación. Con una narrativa atravesada por el espíritu de la poesía gauchesca del Martín Fierro, el espectáculo busca fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir valores como el coraje, el compromiso con la patria y la justicia social.

La dirección general está a cargo del maestro Daniel Espoz, director del Ballet Folklórico de la Provincia de Salta, quien conduce una puesta que reúne a los organismos artísticos del Instituto de Música y Danza: el Ballet Folklórico de la Provincia, el Ballet Provincial de Salta, la Orquesta Sinfónica de Salta y la Escuela Oficial de Ballet. La propuesta se completa con un importante despliegue de recursos escénicos, tecnología, iluminación y un cuidado diseño de vestuario que potencia la experiencia visual.

La música original, compuesta por Noelia Escalzo especialmente para esta producción y orquestada por el maestro Martín D’ Elía, integra ritmos tradicionales como chacareras, vidalas, bagualas y cuecas con el lenguaje sinfónico. El elenco reúne a reconocidos artistas de trayectoria nacional. El bailarín Mauricio Carrasco interpreta al General Güemes, mientras que el cantante Javier Yañez encarna a Martín Fierro, personaje que guía el desarrollo de la historia como narrador simbólico. El equipo creativo también está integrado por el guionista y montajista Germán Bonetto, el coreógrafo Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, auxiliar de Sastrería del Complejo Teatral de Buenos Aires, junto a la compañía Pucará, responsables del diseño de vestuario.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma vamos.gob.ar y en la boletería del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

Con esta nueva reposición, «Güemes, el musical» reafirma su lugar como una de las grandes producciones culturales de Salta, consolidando un proyecto que une tradición e innovación para mantener viva la memoria histórica a través del arte y celebrar el legado de uno de los máximos protagonistas de la independencia argentina.