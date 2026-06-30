La Municipalidad de Salta invita a todos los vecinos a participar de una nueva edición de "El Mercado en tu Barrio", que se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de julio, de 10 a 16. La feria se instalará en las canchas ubicadas en la intersección de avenida Delgadillo y calle 7 de Noviembre, en el barrio La Angostura, zona este de la ciudad.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar a los vecinos productos de primera necesidad a precios promocionales, favoreciendo la economía familiar y garantizando el acceso a alimentos frescos y de calidad.

Durante la jornada, los asistentes encontrarán una amplia oferta de productos básicos, tales como frutas, verduras, cortes de carne, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros.

En forma simultánea, se ofrecerán servicios complementarios en el horario de 10 a 13. El Móvil de Licencia de Conducir estará presente para realizar trámites de renovación y emisión sin necesidad de concurrir a las oficinas del centro. En el mismo horario se brindará el servicio de vacunación antirrábica y se entregarán turnos para castraciones de animales de compañía.

Asimismo, en esta oportunidad estará presente el Móvil del Registro Civil, que otorgará 70 turnos por orden de llegada para la gestión de diversos trámites de identificación.