Departamento de Anta: Más de 1100 personas fueron atendidas en operativos extramuros

El Ministerio de Salud Pública llevó adelante un nuevo operativo del Proyecto Extramuros de Atención Médica Integral en la localidad de Nuestra Señora de Talavera, una estrategia destinada a fortalecer el acceso a la salud en territorio y garantizar prestaciones médicas integrales en comunidades con dificultades de acceso a los servicios sanitarios.

Durante la jornada fueron atendidas 378 personas mediante consultas médicas, controles y acciones de promoción y prevención de la salud, consolidando una importante convocatoria comunitaria y una amplia cobertura asistencial.

Con este operativo, el proyecto alcanzó un total de 1193 atenciones sanitarias en el departamento Anta durante el último bimestre. Las prestaciones se distribuyeron entre los operativos realizados en Luis Burela 234, General Pizarro 387, Las Lajitas 194 y Nuestra Señora de Talavera 378.

La actividad contó con la participación del secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, y fue coordinada por el director de la Zona Sanitaria Este, Daniel Coria, junto a los equipos de los hospitales que integran la red sanitaria del departamento.

Participaron el gerente del hospital Oscar Costas de Joaquín V. González, Cristian Aguirre; el gerente del hospital Ramón Villafañe de Apolinario Saravia, José Hernández; el gerente del hospital Esperanza Burgos de Aguirre de Las Lajitas, Gustavo Segovia; el gerente del hospital Enrique Romero de El Quebrachal, Lucas Díaz; y la directora de Materno e Infancia de la Subsecretaría de Medicina Social, Patricia Leal.

Cada hospital intervino con equipos interdisciplinarios integrados por médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud. En el área de ginecología también participó el Dr. Ramos, del hospital de Las Lajitas, fortaleciendo la atención especializada durante la jornada.

El Proyecto Extramuros de Atención Médica Integral forma parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio de Salud Pública para acercar servicios especializados a las comunidades del interior, optimizar los recursos sanitarios y garantizar una atención oportuna y equitativa en todo el territorio provincial.

El próximo operativo se realizará el viernes 17 de julio en el Centro de Salud de Salta Forestal, municipio de Joaquín V. González, con atención por demanda espontánea.