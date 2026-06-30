Más de 70 kilos de cocaína incautados en El Potrero

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta incautó 71,620 kilos de cocaína en un procedimiento que se realizó el 28 de junio por la mañana en la ruta nacional 34, kilómetro 927, localidad de El Potrero. En este contexto, dos mujeres oriundas de Tartagal fueron detenidas.

La droga estaba oculta en el doble fondo del baúl de una camioneta Renault Duster en la que circulaban las detenidas, quienes eran investigadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas Salta en el marco de una causa Federal relacionada al narcotráfico. Una de ellas es personal activo de Gendarmería Nacional con destino en el Escuadrón 52.

El operativo se originó tras una alerta al destacamento Antillas, sobre la presencia de dos mujeres solicitando ayuda tras haber recibido impactos con arma de fuego el vehículo en el que circulaban por ruta nacional 34. Señalando que los disparos habían sido efectuados desde una camioneta blanca, cuyo conductor fue detenido poco tiempo después por efectivos de Seguridad Vial en el puesto de control El Tala. Se trataba de un hombre de 43 años, conocido en el ambiente delictivo, oriundo de Rosario de la Frontera.

Continuando con las tareas investigativas, ayer se allanaron inmuebles en distintos barrios de Tartagal donde se secuestraron dos camionetas, un auto, entre otros elementos de interés para la causa. También se allanó una vivienda en Rosario de la Frontera. En el mismo marco se ejecutó una “orden de presentación judicial” en el Puesto Policial 7 de Abril de la provincia de Tucumán, donde se secuestraron libros de guardia, una camioneta y armas reglamentarias y celulares de cuatro efectivos de la Policía de Tucumán quienes, por circunstancias que se investigan, se encontraban fuera del ámbito de su jurisdicción sin autorización judicial a pocos metros del lugar del procedimiento del 28 de junio pasado, movilizándose en una camioneta que se encontraba en calidad de secuestro judicial.

El trabajo policial de Salta se realiza con la supervisión del director general de Drogas Peligrosas, Juan Marcelo Contreras, bajo la dirección de la Fiscalía Federal a cargo de Ricardo Toranzos. Continúan las diligencias investigativas del caso.

Cabe destacar que la droga incautada estaba fraccionada en paquetes rectangulares y equivale a más de 573 mil dosis de cocaína.

