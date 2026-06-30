Más de 8.900 adjudicatarios del IPV participaron en el sorteo “Cumplís y Ganás”

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llevó adelante el sorteo del programa “Cumplís y Ganás”, una iniciativa que premia a quienes cumplen con el pago de su cuota. Participaron 8.986 adjudicatarios de toda la provincia.

El acto se realizó en las oficinas de la Lotería de Salta y contó con la presencia de la escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna, y personal del área financiera del organismo, garantizando transparencia del proceso.

Los premios consisten en el descuento de cuotas sobre la deuda de la vivienda. En la oportunidad, Pedro Nieves de Orán se llevó el primer premio con el descuento de seis cuotas, el segundo es equivalente a cinco cuotas y fue para Ricardo Resina del barrio Los Pinares en la ciudad de Salta.

Hugo Méndez de Pichanal obtuvo el tercer premio con cuatro cuotas descontadas y Gladis Rodríguez de Coronel Moldes se quedó con el cuarto premio, lo que representa tres cuotas menos en su cuenta.

También se sortearon cuatro familias suplentes. Cabe resaltar que los premios quedarán confirmados una vez se realice la inspección de habitabilidad oportuna.