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El Gobierno confirmó el nuevo aumento para jubilaciones y pensiones

ANSES formalizó el incremento de 2,15% para el mes próximo. También subirán la AUH y otras prestaciones que liquida el organismo previsional.

Argentina

30 / 06 / 2026

 

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El Gobierno oficializó el aumento de 2,15% para julio de las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES. Es por la fórmula de movilidad jubilatoria que sigue la inflación.

Así, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33 en el séptimo mes de 2026. Los haberes máximos desde julio quedarán en $2.772.298,06,indicó la resolución 186, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El alza de 2,15% aplica a otras prestaciones que paga el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $148.049.

El próximo mes, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES también percibirán el bono de hasta $70.000 que está destinado a los que cobran hasta un haber mínimo.

Además, la ayuda económica se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más. El valor está congelado desde marzo de 2024.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: Los haberes con aumento en julio

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 2,15% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en julio de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $411.989,33. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $481.989,30.

La jubilación máxima: $2.772.298,06;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $329.591,46;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $288.251,36.

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $188.466,31.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde julio

La AUH y otras asignaciones subirán también 2,15%, dada la inflación en mayo que reportó el INDEC: 

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $148.049.

La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $74.033 para el primer escalón de ingresos.

Cronograma ANSES: qué días cobran con aumento en julio de 2026

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 8 al 22 de julio, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 29 de julio, según la finalización del DNI.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 15 de julio, según la terminación del DNI.

Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 8 al 22 de julio, según la terminación del DNI.
 

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