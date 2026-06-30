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Neuquén recibirá un nuevo RIGI de 4.500 millones de dólares: los anuncios de Ravier

Desde Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei defendió el rumbo económico del gobierno y habló sobre la salida de Manuel Adorni.

Argentina

30 / 06 / 2026

 

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En su primera aparición en la sala de prensa de Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que el crecimiento económico que atraviesa Argentina “no es transitorio” y aprovechó para anunciar la aprobación de un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Neuquén.

Se trata del séptimo proyecto del sector energético, con una inversión de 4.521 millones de dólares destinada al desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Rincón de Aranda. Según precisó, la obra generará 715 empleos directos y 500 indirectos durante su etapa de construcción.

Ravier vinculó esta medida a un contexto de expansión sostenida: “Después de medio siglo de una economía estancada, la Argentina empieza un ciclo de expansión basado en equilibrios macroeconómicos”, afirmó, resaltando récords históricos en producción de hidrocarburos, que en mayo alcanzó los 903.700 barriles diarios, y en exportaciones agroindustriales, con 53 millones de toneladas hacia más de 130 destinos. Además, destacó que la carne vacuna registró un aumento del 46% en valor y del 11% en volumen en los primeros cinco meses del año.

Una alianza con el PRO y la salida de Adorni
Sobre la situación política, el vocero insistió en la estabilidad de la alianza con el PRO, liderado por Mauricio Macri, destacando que “el diálogo es muy bueno, pese a roces o declaraciones desafortunadas”, y aseguró que se proyectan más reformas estructurales. Consultado sobre el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Ravier aclaró que su caso ya no forma parte de la agenda gubernamental: “Tomó la decisión personal de abandonar el gobierno y enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado”.

Por último, el funcionario enfatizó que su rol se limita a informar las decisiones y políticas del Ejecutivo: “Mi tarea es comunicar las cuestiones que competen al presidente Javier Milei y al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos”.

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