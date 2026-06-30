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El agro y el petróleo marcaron nuevos récords para la economía argentina

Las exportaciones agroindustriales llegaron a 53 millones de toneladas entre enero y mayo, mientras que la producción nacional de crudo superó los 900 mil barriles diarios en mayo, impulsada por Vaca Muerta.

Argentina

30 / 06 / 2026

 

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La economía argentina sumó dos datos positivos en sectores clave para el ingreso de divisas. Por un lado, las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord histórico entre enero y mayo, con 53 millones de toneladas vendidas al exterior. Por otro, la producción nacional de petróleo llegó en mayo a 903,7 mil barriles diarios, el mayor registro histórico para el país.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, las ventas externas de la agroindustria crecieron 18% en volumen y 17% en valor respecto del mismo período de 2025. En total, ingresaron 22.383 millones de dólares por exportaciones del sector.

El crecimiento confirma una tendencia firme de expansión de la agroindustria argentina en el mundo, con productos que llegaron a más de 130 destinos. Entre los complejos que más empujaron la mejora se destacaron el girasol, con un salto del 142% en volumen y del 126% en valor; el trigo, con subas del 64% y 48%, respectivamente; y las legumbres, que crecieron 42% en volumen y 64% en valor.

También mostraron buenos desempeños la pesca, con una mejora del 18% en volumen y del 23% en valor; los cítricos agrios, con incrementos del 31% y 42%; los lácteos, con subas del 22% y 14%; la cebada, con aumentos del 17% y 13%; y el maíz, con avances del 12% en volumen y del 8% en valor.

En total, de los 54 complejos analizados, 35 registraron crecimiento frente a 2025 y representaron el 70% del volumen total exportado. Además, 19 complejos alcanzaron los mayores valores de la década, entre ellos bovinos, frutas de carozo, alimentos para animales, ingredientes alimenticios y golosinas.

Los principales destinos de las exportaciones fueron Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India. En conjunto, esos diez mercados concentraron más del 53% del volumen total vendido al exterior.

El informe oficial también destacó el liderazgo internacional de varias producciones argentinas, como el jugo y aceite esencial de limón, aceite y subproductos de soja, ajo, miel, maní, yerba mate, maíz, sorgo y peras.

Producción de petróleo

A este escenario se sumó otro dato fuerte para la economía: la producción de petróleo alcanzó en mayo un récord de 903,7 mil barriles diarios, con un crecimiento interanual del 19,6%. Vaca Muerta explicó el 69% de la producción nacional, consolidándose como el principal motor energético del país.

Con estos números, el agro y la energía vuelven a ubicarse como dos sectores estratégicos para la generación de divisas, la expansión exportadora y el posicionamiento internacional de la Argentina.

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