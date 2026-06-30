Unicef envía 47 toneladas de suministros de salud, agua y educación a Venezuela
Un cargamento de 47 toneladas con suministros de salud, agua y educación procedente de las reservas de la Unión Europea llegará a Venezuela y se espera más ayuda en los próximos días, anuncia Unicef.
Mundo
30 / 06 / 2026
El cargamento incluye kits de emergencia para atención médica urgente, suministros para partos seguros, cuidado del recién nacido y prevención y tratamiento de enfermedades; suministros para la purificación y almacenamiento de agua y tiendas de campaña, entre otros elementos.
“Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua potable y acceso a atención médica. Muchas duermen a la intemperie, temerosas de las réplicas. Estos suministros nos ayudarán a brindar a los niños y a las familias lo que más necesitan ahora: atención médica, agua potable y espacios seguros”, declaró Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.
Unicef estima que 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria en los estados afectados por los terremotos.