Finlandia se despidió del teléfono fijo tras prestar servicios por más de 140 años

Finlandia puso este martes fin a las llamadas telefónicas por línea fija luego de que el operador de la última gran red fija del país clausurara el servicio con una conversación final de carácter simbólico. El país brindó el servicio por más de 140 años.

El cierre se produjo cuando la compañía Elisa, el último gran operador, dejó de prestar este servicio. Por su parte, la última persona en descolgar un teléfono de esa red fue el director de la Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones (Traficom), Jarkko Saarimäki, desde el museo telefónico de Elisa, en Helsinki.

Al otro lado de la línea, en Londres, se encontraba el director ejecutivo de Elisa, Topi Manner, quien recordó cuando hizo un curso de idiomas en su país durante su adolescencia en la década de 1980 y solo podía llamar a casa una vez por semana y siempre a una hora previamente acordada para asegurarse de que su familia estuviera presente.

Otros países que siguen el mismo camino que Finlandia son Estonia y los Países Bajos, que ya desmantelaron sus redes públicas de telefonía fija conmutada. Así, a partir de este martes, los únicos proveedores de líneas fijas en Finlandia serán operadores locales, que actualmente prestan servicio a unos pocos miles de abonados para llamadas locales, informó la radiotelevisión pública Yle.

Fuente: Ámbito