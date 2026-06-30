Noruega venció a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final
Con goles de Nusa y Haaland, los nórdicos vencieron 2 a 1 los africanos, que habían empatado a través de Diallo. Así, la selección europea enfrentará a Brasil por los octavos de final.
Deportes
30 / 06 / 2026
VER GALERÍA
Noruega sufrió hasta el final, pero consiguió una victoria enorme en el Mundial 2026. El seleccionado europeo derrotó 2-1 a Costa de Marfil en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, y avanzó a los octavos de final, donde tendrá un desafío mayor: enfrentará a Brasil, uno de los candidatos al título.
El próximó compromiso de Noruega será ante Brasil este domingo 5 de julio.