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Se vienen los octavos y cuartos de final del Torneo Municipal de Boxeo

Habrá 70 combates, que se llevarán a cabo este sábado en el polideportivo del colegio Sargento Cabral, a partir de las 14 con dos rings en simultáneo. Horas antes, a las 10, será el pesaje que confirmará los cruces. La entrada será un bono contribución.

Deportes

30 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta continúa desarrollando diferentes actividades para fomentar el deporte, como en este caso el Torneo Municipal de Boxeo. Se vienen los octavos y cuartos de final de dicha competencia, donde habrá 70 combates, que se llevarán a cabo este sábado en el polideportivo del colegio Sargento Cabral (ubicado en Villa Mitre).

Las peleas comenzarán a las 14 horas y habrá dos rings en simultáneo. Horas antes, a las 10, será el pesaje que confirmará los cruces.

La entrada será un bono contribución de $1500 a beneficio del colegio.

El competidor que gane la pelea avanzará en el Torneo que tendrá distintas ediciones a lo largo del año.

Desde la Agencia de Deportes se espera que los amigos y familiares de los boxeadores los acompañen en esta jornada, la cual promete ser una gran fiesta.

La Municipalidad, por medio de la Agencia, busca cumplir su objetivo, el cual es fomentar el deporte y la salud física, además de alejar a los jóvenes de los malos hábitos.

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