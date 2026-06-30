Francia goleó a Suecia y se medirá con Paraguay en octavos de final
Kylian Mbappé anotó dos y quedó a un tanto de igualar el récord de Lionel Messi. Bradley Barcola también marcó un gol.
Deportes
30 / 06 / 2026
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Francia goleó a Suecia por 3 a 0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ahora los galos se enfrentarán a Paraguay el sábado a las 18 en los octavos de final. Kylian Mbappé anotó dos y quedó a un tanto de igualar el récord de Lionel Messi. Bradley Barcola también marcó un gol.
Tras eliminar a Suecia, Francia jugará los octavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay de Gustavo Alfaro, el sábado 4 de julio a partir de las 18 horas.