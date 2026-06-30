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UNSa aportará validación académica al sistema de estadísticas turísticas de la Provincia

El Ministerio de Turismo y Deportes firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa para sumar respaldo académico a las mediciones del sector. La iniciativa busca fortalecer la metodología vigente y consolidar la confiabilidad de los indicadores actuales, optimizando las herramientas que orientan la gestión. 

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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Las autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes y de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sellaron un acuerdo estratégico para expandir y certificar los esquemas de medición turística de la Provincia. Mediante esta cooperación, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, a través de su Laboratorio de Estadísticas para la Toma de Decisiones (LABSTAT), aportará soporte metodológico al análisis del impacto de este sector. Las tareas programadas contemplan el acompañamiento técnico en el procesamiento de los balances de fechas clave como fines de semana largos, Semana Santa y las temporadas altas.

“Contar con el acompañamiento de la casa de altos estudios nos permite continuar ampliando nuestros recursos de diagnóstico. Disponer de información respaldada y metodológicamente unificada es clave para diseñar políticas públicas eficientes, evaluar resultados y posicionar a Salta entre los destinos líderes del país”, expresó la ministra Manuela Arancibia durante la firma.

Por su parte, el rector de la UNSa, Miguel Martín Nina, celebró la articulación y explicó que el LABSTAT brindará una asistencia permanente. “Intervendremos activamente en mesas de intercambio para dar valor científico a la sólida base informativa que la Provincia ya genera y difunde”, señaló.

Este esfuerzo compartido potencia la labor que viene realizando el área estadística del Ministerio, que actualmente procesa el comportamiento del flujo de visitantes a través de muestreos hoteleros diarios, encuestas presenciales y el análisis de Big Data, insumos esenciales para medir el derrame económico en el territorio.

El organismo provincial avanza también en una agenda conjunta con la Universidad Católica de Salta (UCASAL) para incorporar un registro periódico de tarifas promedio de hoteles y parahoteles. La iniciativa, surgida a partir de un pedido de la Cámara de Turismo de Salta, busca generar certezas sobre el comportamiento comercial del ámbito privado y ofrecer una herramienta estratégica para la proyección.

Salta afianza así un esquema integral articulado con las dos instituciones universitarias salteñas: la UNSa, mediante el aval metodológico de los principales indicadores locales, y la UCASAL, a través del análisis tarifario. Con esta integración de múltiples fuentes, el Gobierno provincial profundiza sus lazos con el sector académico, ubicando a la región entre los observatorios más completos y rigurosos del país.

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