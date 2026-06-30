Caso Thiago: Su hermano continuará en el Hogar Cuna mientras la Justicia evalúa el entorno

La decisión fue aceptada por la abuela paterna y el padre del niño, quienes estuvieron presentes en la audiencia junto a la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, la Asesora de Incapaces Nº 5, la Tutora Oficial y el Fiscal.

Además, la magistrada ordenó la realización de estudios sobre la dinámica familiar del niño, como así también solicitó evitar la difusión de imágenes e información del menor en razón del perjuicio que ello representaría.

La resolución judicial se tomó tras el dictado de una medida de alojamiento transitorio excepcional efectuada por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Provincia inmediatamente después de ocurrido el hecho y ante el riesgo potencial del entorno. Por disposición del organismo, el niño había quedado bajo el cuidado del Hogar Cuna “Dr. Luis Güemes” para recibir la intervención de rigor. Al ingresar al dispositivo, el cuerpo médico constató que el lactante no presentaba signos de violencia física.

En el marco del procedimiento, en la jornada de ayer, la jueza se constituyó personalmente en las instalaciones del Hogar Cuna, donde fue recibida por las autoridades del centro y verificó de primera mano que el menor se encuentra en perfecto estado, recibiendo además un informe pormenorizado de su situación de salud.

Evaluaciones técnicas e intervención judicial

Durante el trámite de la causa, que contó con la activa intervención del Ministerio Público Pupilar, para velar por los derechos del niño, la abuela paterna y el padre solicitaron cuidar del niño. Cabe destacar que es la primera vez que se tramita la guarda formal ante el pedido de la rama paterna, no existiendo registros ni causas anteriores con este requerimiento.

En la audiencia celebrada esta mañana se escucharon detalladamente los informes de los psicólogos y trabajadores sociales. Para el desarrollo del acto y la toma de la decisión, la jueza contó con el soporte técnico de una psicóloga y una trabajadora social pertenecientes al equipo interdisciplinario del Poder Judicial, profesionales que además junto a los de la Secretaría de Niñez tendrán a su cargo el abordaje integral y el seguimiento de la dinámica familiar por el plazo de 30 días.

Antecedentes y denuncias

De las causas tramitadas ante los Juzgados de Violencia Familiar y de Género no surgen constancias de violencia por parte de la madre respecto de sus hijos. Actualmente, la mujer se encuentra detenidas e imputada por homicidio calificado junto a su actual pareja.

En contrapartida, existen numerosas denuncias en contra del padre de los niños, de apellido Altamirano, radicadas en su momento por la madre. Entre ellas, se registró la de una vecina sobre agresiones físicas durante el embarazo del niño, razón por la cual el nacimiento del niño se produjo con una restricción judicial de acercamiento vigente hacia el progenitor.

Asimismo, se informó que el hombre deberá afrontar próximamente un juicio penal en una causa por lesiones agravadas por la relación de pareja previa y por el género (dos hechos en concurso real).