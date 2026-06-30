El Hogar de Noche asistió a un promedio de 65 personas por jornada durante esta temporada

A casi dos meses de su apertura, el Hogar de Noche continúa brindando contención a personas en situación de calle durante la temporada de frío.

Desde el 4 de mayo, el lugar registra un promedio de 65 personas alojadas por noche, con un total de 3453 plazas ocupadas en las 56 noches transcurridas, consolidándose como una herramienta fundamental de asistencia frente a las bajas temperaturas.

El Hogar, ubicado en calle 20 de Febrero 231, cuenta con una capacidad para 75 personas (65 hombres y 10 mujeres) y, ante el incremento de la demanda registrado durante la ola polar, se habilitó el anexo del CIC Constitución, con 16 plazas disponibles y posibilidad de ampliación. La noche de mayor concurrencia fue el 22 de junio, cuando se asistió a 79 personas entre ambos espacios.

El funcionamiento es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social en un trabajo conjunto con los ministerios de Salud Pública, Seguridad y la Municipalidad de Salta, garantizando una respuesta integral para las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Además del alojamiento nocturno, el Hogar brinda cena, desayuno, ropa de abrigo, kits de higiene y acompañamiento profesional. En este período se desarrollaron reuniones de coordinación interinstitucional, se elaboraron actas de convivencia y egreso, se realizaron jornadas de peluquería y barbería, charlas de prevención sobre enfermedades infectocontagiosas, capacitaciones junto a Cruz Roja y operativos de detección temprana de tuberculosis.

Uno de los ejes centrales del dispositivo es el abordaje social personalizado. En este marco, se concretaron 30 entrevistas en el marco de un operativo de revinculación familiar y comunitaria, llevado adelante junto a la Municipalidad de Salta, la Secretaría de las Personas Mayores y la Secretaría de Políticas Sociales.

Asimismo, se realizaron intervenciones integrales en ocho casos de extrema vulnerabilidad, que incluyeron procesos de repatriación con consulados, derivaciones a instituciones de cuidado y asistencia inmediata a un grupo familiar con menores de edad que atravesaba una situación de emergencia habitacional.

El dispositivo también contempla el vínculo de las personas con sus animales de compañía. Durante esta temporada, el Hogar de Noche recibió un promedio de entre cuatro y cinco perros por noche, alcanzando un máximo de siete en una misma jornada. Esta medida permite que quienes no desean separarse de sus mascotas puedan acceder al resguardo nocturno, garantizando también el cuidado de los animales durante su permanencia en el establecimiento.

En materia sanitaria, el equipo de salud realizó más de 500 atenciones desde el inicio de la temporada, con controles periódicos de signos vitales, evaluación del estado nutricional, curaciones, administración de medicación y 157 vacunas aplicadas, además de acciones permanentes de promoción, prevención y seguimiento de la salud. También se mantiene un trabajo articulado con el Centro de Salud N° 63 y hospitales de la ciudad para garantizar derivaciones y atención especializada cuando resulta necesario.

El dispositivo también desarrolla tareas de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades respiratorias, en el marco de un protocolo sanitario permanente que permite brindar una respuesta oportuna y preservar la salud de las personas alojadas y del equipo de trabajo.

El Gobierno de la Provincia recuerda que el Hogar de Noche funciona todos los días de 20 a 8 horas y que la comunidad puede colaborar informando al 911 o a la línea municipal 105 cuando detecte personas en situación de calle. La asistencia es voluntaria.