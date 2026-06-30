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Desarticularon una banda delictiva que operaba en la Capital

La investigación permitió esclarecer nueve hechos de robos agravados por el uso de armas de fuego y en banda. Detuvieron a tres hombres y secuestrar vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Intervinieron la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Colegiado de Jueces de Garantías.

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

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La Policía de Salta desbarató una banda investigada por una serie de robos calificados ocurridos en distintos barrios de Capital. La investigación se inició en mayo, a partir de denuncias de víctimas que eran contactadas mediante redes sociales para concretar la compra de teléfonos celulares o sustancias estupefacientes. Una vez acordado el encuentro, los sospechosos las amenazaban con armas de fuego para sustraerles dinero, teléfonos y otras pertenencias. En algunos casos, además, las agredían físicamente y las abandonaban en zonas alejadas de la ciudad.

Como resultado de un trabajo de campo coordinado entre las Divisiones de Investigaciones Este, Sur y Oeste, se identificó a los presuntos responsables y se concretaron procedimientos en la vía pública y allanamientos en los barrios Limache, Primera Junta y Morosini, donde fueron detenidos tres hombres de 23, 26 y 29 años. Durante los procedimientos, también intervino personal de Drogas Peligrosas, debido a que a dos de los causantes se les secuestro sustancia estupefaciente.

Además, se secuestraron dos automóviles, teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego, prendas de vestir, sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación. Los detenidos y los secuestros quedaron a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Colegiado de Jueces de Garantías.Desarticularon una banda delictiva que operaba en la Capital

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