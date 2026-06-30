 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:1 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:1 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Récord en MateSalta 2026: casi 40 mil estudiantes inscriptos

La convocatoria fue un éxito total registrando un crecimiento de 150% en comparación al récord alcanzado en la edición 2025.

Salta Hoy

30 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Matesalta 2026 es la quinta edición de la olimpíada provincial de matemática para estudiantes de Nivel Primario, organizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Este año la convocatoria batió un récord histórico al alcanzar casi los 40 mil alumnos, lo que representa un gran incremento respecto a los 16 mil participantes de 2025.

Este miércoles 1 de julio comenzará el certamen institucional de los niveles 1 (quinto grado), 2 (sexto grado), Nahuel (séptimo grado) y Preolímpico (cuarto grado), bajo una planificación que busca sostener el acompañamiento pedagógico en las aulas durante todo el ciclo lectivo.

Los alumnos que resulten clasificados en los niveles 1, 2 y Nahuel avanzarán al Certamen Departamental, instancia clasificatoria para el certamen provincial. En tanto los del nivel preolímpico pasarán a semifinales y luego la gran final.

MateSalta, organizada por el Ministerio de Educación, busca potenciar el aprendizaje de la materia, estimular el pensamiento crítico, la lógica, la creatividad y la autonomía de los alumnos. El desarrollo de esta edición es posible a través del trabajo coordinado y al acompañamiento diario de los docentes en cada unidad educativa, quienes facilitan que miles de niños y niñas de la provincia accedan a la matemática a través de dinámicas de resolución de problemas y desafíos lógicos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO