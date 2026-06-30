Récord en MateSalta 2026: casi 40 mil estudiantes inscriptos

Matesalta 2026 es la quinta edición de la olimpíada provincial de matemática para estudiantes de Nivel Primario, organizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Este año la convocatoria batió un récord histórico al alcanzar casi los 40 mil alumnos, lo que representa un gran incremento respecto a los 16 mil participantes de 2025.

Este miércoles 1 de julio comenzará el certamen institucional de los niveles 1 (quinto grado), 2 (sexto grado), Nahuel (séptimo grado) y Preolímpico (cuarto grado), bajo una planificación que busca sostener el acompañamiento pedagógico en las aulas durante todo el ciclo lectivo.

Los alumnos que resulten clasificados en los niveles 1, 2 y Nahuel avanzarán al Certamen Departamental, instancia clasificatoria para el certamen provincial. En tanto los del nivel preolímpico pasarán a semifinales y luego la gran final.

MateSalta, organizada por el Ministerio de Educación, busca potenciar el aprendizaje de la materia, estimular el pensamiento crítico, la lógica, la creatividad y la autonomía de los alumnos. El desarrollo de esta edición es posible a través del trabajo coordinado y al acompañamiento diario de los docentes en cada unidad educativa, quienes facilitan que miles de niños y niñas de la provincia accedan a la matemática a través de dinámicas de resolución de problemas y desafíos lógicos.