Sáenz llamó a defender el federalismo junto a los intendentes

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el jefe de Gabinete provincial Sergio Camacho participó de la Asamblea General Ordinaria convocada por el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta (FIPSA), ámbito en el cual los mandatarios de los municipios renovaron las autoridades de la Comisión Ejecutiva para el nuevo período de gestión, ratificando a Marcelo Moisés (Apolinario Saravia) y Efraín Orosco (El Carril) como presidente y vicepresidente primero, respectivamente.

Durante el encuentro, el Gobernador pronunció un discurso donde repasó el complejo escenario económico, el valor de sostener el equilibrio fiscal provincial con equilibrio social, y la necesidad de mantener un bloque sólido entre la Provincia y los municipios para resguardar a los sectores más vulnerables frente a las medidas de ajuste del Gobierno Federal.

"Vengo a saludarlos y a agradecerles. Somos un equipo: el Gobierno provincial y los intendentes juntos por la gente. La verdad es que son momentos muy difíciles los que estamos pasando y lo hacemos juntos”, señaló.

Asimismo reflexionó sobre el rol de la oposición y “escuchar a los que están al frente en la tribuna sin hacer nada, hablar de nosotros, cuando todos los días les ponemos la garra, el esfuerzo y la responsabilidad máxima en contextos tan complejos”, dijo al reseñar los esfuerzos de la provincia para mantener equilibrio fiscal y “poder decir que estamos ordenados. Es lo mismo que tiene que hacer cada uno de ustedes en su municipio”.

También analizó el contexto actual y destacó la importancia de mantener un frente común para trabajar en beneficio de los salteños: “Nos tocó vivir muchas cosas difíciles que, a la larga, nos fueron uniendo fuertemente desde lo humano”, aseguró.

Detalló las gestiones ante el gobierno federal para mantener obras públicas y aseguró no estar pensando en las elecciones: “Nosotros estamos pensando en el mañana; no tenemos tiempo de pensar en los comicios del año que viene. Estamos pensando en el día a día, en cómo hacemos para resolver los problemas de salud, de educación, de seguridad. Pensamos en la gente que no llega a fin de mes, en que cada vez son más los abuelos que necesitan medicamentos y más los chicos que quieren oportunidades y no las encuentran. Y eso es exactamente lo que le reclamamos al Gobierno Nacional”, dijo.

Reafirmó su posición dialoguista con Nación y su convicción “en la salud, educación y la obra públicas; nosotros las necesitamos más que nadie en el interior. Por eso como Provincia nos estamos haciendo cargo de lo que nos corresponde y de lo que Nación recortó, como el incentivo docente, el financiamiento para quienes se quedaron sin medicamentos y el impacto de la quita de subsidios al transporte”.

Y agregó: “Lo que pasa es que el que vive en una burbuja o el que vive en Capital Federal cree que todo el país es lo mismo. Eso es lo que estoy tratando de hacerles entender poco a poco: que hay dos Argentinas, una Argentina que tiene todo y una Argentina a la que le falta mucho, y ahí es donde tenemos que estar más juntos y más unidos que nunca, peleando”.

Tras reiterar el agradecimiento a los jefes comunales, Sáenz le pidió a los legisladores nacionales “que nos acompañen firmemente en esta lucha por nuestro pueblo, porque nuestra gente siempre está primero".

Por su parte, Moisés resaltó que una vez más, la totalidad de los intendentes consensuaron una lista única, “lo que implica madurez, trabajo en equipo y una misma mirada de un Foro que está acompañando al gobierno de la provincia”.

Asimismo, consideró la importancia de consolidar un espacio “que se siente en una misma mesa con las autoridades de la Provincia para conjuntamente buscar soluciones para cada uno de los municipios. Así venimos trabajando hasta ahora y está dando muy buenos resultados”.

Evaluó que “el desafío que tenemos por delante es sumamente grande y refleja la misma realidad que atraviesa la provincia: un parate de la economía que se siente de manera directa en la baja de la recaudación, el estancamiento de las coparticipaciones y la falta absoluta de obra pública por parte del Gobierno Nacional. Afortunadamente, en Salta contamos con una gestión provincial que prioriza la inclusión, la sensibilidad social, la productividad y la obra pública con una verdadera mirada federal. El gran reto, tanto para los intendentes como para el Gobierno de la Provincia, es trabajar de manera conjunta para afrontar esta compleja situación financiera que viene golpeando las arcas municipales”.

Por último, resaltó que “contar con un Jefe de Gabinete nos da a los jefes comunales un canal de referencia permanente al cual recurrir, facilitando soluciones directas a través de los distintos ministerios”.

A su turno, la intendenta de la Viña y reelecta vicepresidente Segunda del foro de Intendentes, Alba Elizabeth Sánchez, destacó que la expectativa es continuar trabajando de manera conjunta con los intendentes, en articulación con los ministros y el Gobernador, para fortalecer la gestión del organismo en toda la provincia.

Señaló los meses complejos por la situación de la coparticipación, aunque resaltó el acompañamiento permanente del Gobernador Gustavo Sáenz para resolver las dificultades de cada municipio. En ese sentido, remarcó que el Foro busca gestionar ante el Gobierno provincial las distintas realidades territoriales, ya que no todos los municipios tienen las mismas necesidades.

Comisión Ejecutiva

Presidente: Marcelo Daniel Moisés (Apolinario Saravia)

Vicepresidente 1.º: Efraín Eduardo Orosco (El Carril)

Vicepresidente 2.º: Alba Elizabeth Sánchez (La Viña)

Secretario General: Lino Fernando Yonar (Campo Quijano)

Secretario de Actas: Carlos Alberto Rosso (General Güemes)

Prosecretaria de Actas: María del Carmen Vargas (San Carlos)

Tesorero: José Federico Sacca (El Galpón)

Protesorera: María Soledad Cabrera (Hipólito Yrigoyen)

Coordinador General: Luis José María Issa (Metán)

Vocal 1.º: Franco Hernández Berni (Tartagal)

Vocal 2.º: Daniel Omar Ponce (El Tala)

Vocal 3.º: Sergio Alejandro Villanueva (Tolar Grande)

Vocal 4.º: Rita Valeria Guevara (Cafayate)

Vocal 5.º: Kuldeep Singh (Rosario de la Frontera)

Vocal 6.º: Walter Rómulo Chocobar (Molinos)

Vocal 7.º: Sergio Alejandro Copa (El Bordo)

Vocal 8.º: Ana Valeria Guerrero (General Mosconi)

Órgano de Fiscalización

Titular: Moira Agustina Dantur (Río Piedras)

Suplente: José Manuel Saravia (San Lorenzo)