Policías asistieron a un hombre por broncoaspiración en Villa Mitre
El hecho ocurrió hoy en una vivienda ubicada en calle Carmen Salas. La persona fue estabilizada y posteriormente trasladada al Hospital San Bernardo.
Salta Hoy
30 / 06 / 2026
Efectivos de la Comisaría 4 del Distrito de Prevención 1 asistieron a un hombre que presentaba signos de broncoaspiración, luego de que familiares solicitaran auxilio tras manifestar que el mismo se había ahogado con un alimento.
Ante la situación, el Suboficial Mayor Morales Roberto y el Suboficial Principal Cuellar Nelson intervinieron rápidamente, aplicando la maniobra de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias y estabilizar al hombre.
Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde quedó en observación para su correspondiente evaluación médica.