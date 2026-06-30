Hasta el viernes habrá operativos de identificación en Mosconi y Salta Capital

El miércoles 1 de julio estará en la Misión El Cruce, el jueves 2 en la Misión Wichí y finalizará el viernes 3 de julio en el nuevo edificio municipal.

En todos los operativos del norte provincial, la atención comenzará a las 9, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada, que serán atendidos durante la misma jornada.

En la ciudad de Salta, los operativos de identificación se realizarán mediante el uso de valijas digitales en los barrios Solís Pizarro, Solidaridad y Villa Asunción.