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Falleció el presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes

Fernando García Bes, tenía 75 años.

Salta Hoy

04 / 06 / 2026

 

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La triste noticia fue confirmada de manera oficial por la propia institución a través de sus redes sociales durante la mañana de este jueves, generando una profunda conmoción en toda la provincia.

"Ferdy", como lo llamaban sus seres queridos y compañeros de guardamonte, fue recordado como un hombre que entregó su vida al servicio de la Patria y de las costumbres gauchas.

Su profunda devoción religiosa lo llevó a encabezar importantes hitos a caballo que quedaron marcados en la historia salteña, uniendo la fe con el respeto por las tradiciones de nuestra tierra.

En el año 2000 lideró la histórica marcha a Buenos Aires trasladando la imagen peregrina de la Virgen del Milagro, mientras que en 2021 cabalgó desde Luján hasta Salta para rendir homenaje al General Martín Miguel de Güemes en su bicentenario. 

El año pasado, en 2025, completó su última gran peregrinación a Luján para consagrar al gauchaje al Corazón Inmaculado de la Virgen.

La comisión directiva de la agrupación tradicionalista difundió los datos del sepelio para quienes deseen acercarse a brindar el último saludo al dirigente. 

El velatorio se lleva a cabo en las salas de la empresa Pieve, ubicadas en calle Zuviría 375, donde ya se congregan familiares y referentes del fortín.

La misa de cuerpo presente se oficiará por la tarde, puntualmente a las 17 en las mismas instalaciones de la sala velatoria. 

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, a las 17:30 horas, se procederá al traslado de sus restos hacia el Cementerio de la Santa Cruz para su entierro definitivo.

 

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