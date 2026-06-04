Muerte sobreviniente: Una señora de 77 años murió tras ser atropellada por una motocicleta

Un hombre de 40 años conducía la motocicleta de 110 centímetros cúbicos y no pudo frenar a tiempo.

La señora fue internada en el Hospital San Bernardo, pero lamentablemente falleció este miércoles por las graves heridas.

Este trágico accidente se convierte en la segunda víctima fatal de junio.

Desde enero, suman 60 las personas que perdieron la vida en siniestros viales en la provincia.