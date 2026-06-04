Imitaron un video de Youtube y causaron un principio de incendio

Los bomberos de la policía y una ambulancia del Samec acudieron rápidamente al lugar, tras la alerta.

La dueña de casa, explicó que sus nietos de 23, 10 y 7 años intentaron imitar un video de YouTube, donde una persona usaba un desodorante y un encendedor para crear llamas.

Al hacerlo en su habitación, provocaron el incendio de un colchón.

Aunque los niños lograron sofocar las llamas, el humo persistió y fue necesaria la intervención de los bomberos.

Afortunadamente, no hubo más daños materiales y solo el mayor, que se dedicó a apagar el fuego, recibió oxígeno por intoxicación con monóxido de carbono.