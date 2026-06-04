Rescataron a un mono caí en cautiverio en pleno macrocentro

Tras una denuncia vecinal, personal de la Patrulla Ambiental y de la División de la Policía Rural Ambiental desplegaron un operativo especial en una vivienda de la calle Laprida al 400.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, manifestó que «tras la intervención de los equipos especializados, el animal fue retirado del lugar en buenas condiciones de salud y puesto bajo resguardo para garantizar su bienestar.

"El operativo se llevó a cabo luego de una denuncia de vecinos que manifestaron gritos o sonidos del animal y que aparentemente estaba sufriendo», explicó el funcionario quien destacó que «la tenencia de este tipo de animales está prohibida", expresó.

Pablo Diaz, médico veterinario y director general del Centro de Adopciones, expresó que "a primera vista el mono caí presentaba una lesión en el cuero y el pelaje a la altura de la cadera, lo que indicaría que se encontraba atado".

Es importante destacar que, la persona que lo tenía en cautiverio fue denunciada ante la justicia y se le labró un acta de infracción por incumplimiento a las normativas.

Desde el municipio destacaron la importancia de dar aviso a las autoridades ante la presencia o tenencia de fauna silvestre, ya que su tenencia está prohibida.