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Harán una nueva rotonda en la zona sur con fondos privados

Empresas privadas financiarán una obra vial pública para los vecinos de zona sur. Se llama sistema de Plusvalía y se realizará junto a Proyecto Norte y Coprotab.

Salta Hoy

04 / 06 / 2026

 

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La obra seleccionada será la rotonda en la avenida Banchik.

Asi explicó la modalidad de trabajo, Mariana Zoricich, coordinadora General de Planificación Territorial de la  Municipalidad de Salta.

Recordó además que la rotonda en avenida Banchik se completa con varios accesos desde San Luis hasta la Circunvalación Oeste. 

“Una de ellas es una avenida interna en Barrio El Prado hasta la colectora de Circunvalación Oeste. Además se le suman dos avenidas entre Circunvalación hasta el cruce entre la Ruta Nacional 51 y la Circunvalación”, sostuvo la funcionaria. 

 

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