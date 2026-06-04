Apolinario Saravia quiere tener viceintendente
El cargo fue creado en las últimas modificaciones incorporadas en la Carta Orgánica recientemente sancionada.
Salta Hoy
04 / 06 / 2026
La ley madre de la comuna “saraveña” incorpora además exámenes psicológicos y de aptitud para los candidatos, niveles de formación y Ficha Limpia, pero además para ser intendente pone un tope de edad: 67 años.
Ahora resta que la Carta Orgánica sea aprobada por la Legislatura Provincial para su plena vigencia.
La carta Orgánica de Apolinario Saravia incorpora por otra parte la figura de viceintendente.
“Está relacionado con la gobernabilidad para evitar las intervenciones del Poder Ejecutivo provincial”, dijo Moisés.
“Esto no es agregar un cargo más ni un sueldo más porque el viceintendente puede ser el Jefe de Gabinete o Secretario de Gobierno”, expresó.