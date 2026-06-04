Test toxicológicos: Comenzaron a elaborar el reglamento

La comisión mencionada trabajará en la reglamentación de la Ley Provincial 8533.

La normativa, que surgió de un decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz en enero de este año, dispone la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para el ingreso y permanencia en la función pública, bajo estrictos protocolos técnicos, legales y de confidencialidad.

El senador Manuel Pailler explicó que se creó la comisión y se solicitará la incorporación del Poder Judicial para trabajar en la reglamentación del proyecto 32/2026, que fue aprobado como ley.

En una reunión inicial, se discutieron puntos y artículos del borrador, y se recopilarán aportes de todos los miembros para finalizar la reglamentación, en respuesta a la demanda de la sociedad sobre el tema del narcotráfico.

El grupo está integrado por profesionales designados por el Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a quienes se suman especialistas que actuarán como consultores externos. También cursará una invitación al Poder Judicial.

Una de las instituciones intermedias convocadas fue el Colegio Médico de Salta, su presidente, el cirujano Sergio Beretta planteó la necesidad de convocar a especialistas toxicólogos.