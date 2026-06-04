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En Salta se realizará el Segundo Congreso de Ufología

El segundo Encuentro Internacional de Ovnilogía o fenómenos anómalos como le llaman ahora, se desarrollará el sábado 6 de junio en el Centro de Convenciones de Limache y contará con las disertaciones de Jorge Shafer de Chile, Alfa Bidondo, de Jujuy; Tony Galvano de Salta y Victor Ayala de México.

Salta Hoy

04 / 06 / 2026

 

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Alfa Bidondo, ufólogo, realizador audiovisual y cantautor originario de la provincia de Jujuy visitó los estudios de Radio Salta y realizó la invitación al congreso.

Recordó el éxito del primer Congreso realizado en Salta el año pasado, “creo que ahora  tendremos mayor concurrencia”, expresó.

“Vemos que hay un gran revuelo entre la gente, las personas miran mucho al cielo, incluso tras la apertura de los archivos de los Estados Unidos”, manifestó.

 

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