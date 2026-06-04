En Salta se realizará el Segundo Congreso de Ufología

Alfa Bidondo, ufólogo, realizador audiovisual y cantautor originario de la provincia de Jujuy visitó los estudios de Radio Salta y realizó la invitación al congreso.

Recordó el éxito del primer Congreso realizado en Salta el año pasado, “creo que ahora tendremos mayor concurrencia”, expresó.

“Vemos que hay un gran revuelo entre la gente, las personas miran mucho al cielo, incluso tras la apertura de los archivos de los Estados Unidos”, manifestó.