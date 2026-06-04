Presentaron el Calendario Güemesiano para junio en la Provincia

La agenda oficial fue impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes junto a la Secretaría de Cultura y las comunas participantes.

Se sumaron 20 municipios, y los otros 40 no enviaron información.

La programación rinde homenaje al héroe gaucho Martín Miguel de Güemes durante todo junio e incluye desfiles, peñas, ferias gastronómicas y visitas a museos en toda la provincia.

Para conocer todos los detalles se puede ingresar al sitio calendar.turismosalta.gov.ar