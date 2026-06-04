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EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Presentaron el Calendario Güemesiano para junio en la Provincia

Habrá más de 220 actividades en 20 municipios.

Salta Hoy

04 / 06 / 2026

 

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La agenda oficial fue impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes junto a la Secretaría de Cultura y las comunas participantes. 

Se sumaron 20 municipios, y los otros 40 no enviaron información. 

La programación rinde homenaje al héroe gaucho Martín Miguel de Güemes durante todo junio e incluye desfiles, peñas, ferias gastronómicas y visitas a museos en toda la provincia.

Para conocer todos los detalles se puede ingresar al sitio calendar.turismosalta.gov.ar 

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