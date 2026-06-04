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Nahuel Gallo: “Me queda aprender de lo vivido”

El gendarme catamarqueño secuestrado en Venezuela por casi 500 días y luego liberado, se presentará en Salta para brindar una charla y dar a conocer la dura experiencia vivida.

Salta Hoy

04 / 06 / 2026

 

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“Ahora veo claramente que fui víctima de una cacería de extranjeros que hizo Venezuela”, expresó en la charla con Radio Salta. 

Gallo recordó que presentó una denuncia contra el Gobierno de Venezuela por todos los vejámenes sufridos durante su cautiverio.

El gendarme dijo finalmente que luego de su liberación “El régimen venezolano emitió  un pedido de captura de su persona”.

“Ellos quieren que me presente en Caracas una vez al mes a firmar una vez al mes, algo ilógico”, expresó.

Nahuel Gallo se presentará en una charla invitado por la Escuela de Formación Liberal  el próximo viernes 5 de junio en el Centro Argentino de Socorros Mutuos, Sarmiento 277, de esta Capital.

Los cupos son limitados y el link de inscripción se puede encontrar en el perfil Instagram de la senadora libertaria Maria Emilia Orozco.  


 

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