La movilización Ni Una Menos en Salta exigió justicia y respuestas
Este miércoles, miles de personas se unieron en el centro salteño para conmemorar el aniversario 11 del movimiento.
Salta Hoy
04 / 06 / 2026
[Fotos gentileza Diario El Tribuno]
La marcha, bajo la consigna “Nos siguen matando”, reunió a organizaciones sociales y feministas en la Plaza 9 de Julio.
Los manifestantes avanzaron hacia la Legislatura Provincial para visibilizar la violencia de género.
Sofía Fernández, referente del movimiento, criticó las políticas públicas actuales y denunció un retroceso en la asistencia a las víctimas.
Además, recordó que desde 2015, las marchas fueron constantes, pidiendo justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas.
La movilización destacó la urgencia de respuestas efectivas por parte del Estado ante esta problemática.