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La movilización Ni Una Menos en Salta exigió justicia y respuestas

Este miércoles, miles de personas se unieron en el centro salteño para conmemorar el aniversario 11 del movimiento.

Salta Hoy

04 / 06 / 2026

 

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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

La marcha, bajo la consigna “Nos siguen matando”, reunió a organizaciones sociales y feministas en la Plaza 9 de Julio. 

Los manifestantes avanzaron hacia la Legislatura Provincial para visibilizar la violencia de género. 

Sofía Fernández, referente del movimiento, criticó las políticas públicas actuales y denunció un retroceso en la asistencia a las víctimas. 

Además, recordó que desde 2015, las marchas fueron constantes, pidiendo justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas. 

La movilización destacó la urgencia de respuestas efectivas por parte del Estado ante esta problemática.

 

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