La movilización Ni Una Menos en Salta exigió justicia y respuestas

[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

La marcha, bajo la consigna “Nos siguen matando”, reunió a organizaciones sociales y feministas en la Plaza 9 de Julio.

Los manifestantes avanzaron hacia la Legislatura Provincial para visibilizar la violencia de género.

Sofía Fernández, referente del movimiento, criticó las políticas públicas actuales y denunció un retroceso en la asistencia a las víctimas.

Además, recordó que desde 2015, las marchas fueron constantes, pidiendo justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas.

La movilización destacó la urgencia de respuestas efectivas por parte del Estado ante esta problemática.