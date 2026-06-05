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Crisis en Saeta: Los choferes apuntan a las aplicaciones

Gerónimo Requena, secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor seccional Salta, habló por Radio Salta en profundidad del problema que afecta al sistema de transporte urbano e interurbano.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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“Pese a todo, Saeta siempre cumplió con los trabajadores”, expresó en la charla con esta emisora. 

Aseguró que el verdadero origen del problema fue la autorización de las aplicaciones.

“La gente se deja llevar por personas que no tienen licencia profesional y no cumple con los mínimos requisitos”, expresó.

Finalmente admitió que algunos choferes de Saeta realizan trabajo en las aplicaciones de transporte en sus horas libres porque “no llegan a fin de mes con el salario”. 

 

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