Accidente sin heridos en la Ruta 28 y búsqueda de un vehículo fugado

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Un automóvil chocó contra un camión, causando solo daños materiales.

Afortunadamente, no se registraron heridos entre los ocupantes de los vehículos.

Los conductores se sometieron a un test de alcoholemia, que resultó negativo.

La policía investiga un tercer vehículo involucrado que habría hecho una maniobra brusca y desencadenó el accidente. Este conductor decidió escapar.

No se descarta la alta velocidad, el no respeto de distancias de frenado, pavimento mojado por la lluvia, además de niebla a esa hora de la mañana.