Accidente sin heridos en la Ruta 28 y búsqueda de un vehículo fugado
Radio Salta confirmó que ocurrió esta mañana pasadas las 7:00 en la Ruta provincial 28, que conecta Salta capital con San Lorenzo.
Salta Hoy
05 / 06 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Un automóvil chocó contra un camión, causando solo daños materiales.
Afortunadamente, no se registraron heridos entre los ocupantes de los vehículos.
Los conductores se sometieron a un test de alcoholemia, que resultó negativo.
La policía investiga un tercer vehículo involucrado que habría hecho una maniobra brusca y desencadenó el accidente. Este conductor decidió escapar.
No se descarta la alta velocidad, el no respeto de distancias de frenado, pavimento mojado por la lluvia, además de niebla a esa hora de la mañana.