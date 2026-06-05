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Accidente sin heridos en la Ruta 28 y búsqueda de un vehículo fugado

Radio Salta confirmó que ocurrió esta mañana pasadas las 7:00 en la Ruta provincial 28, que conecta Salta capital con San Lorenzo.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Un automóvil chocó contra un camión, causando solo daños materiales. 

Afortunadamente, no se registraron heridos entre los ocupantes de los vehículos. 

Los conductores se sometieron a un test de alcoholemia, que resultó negativo. 

La policía investiga un tercer vehículo involucrado que habría hecho una maniobra brusca y desencadenó el accidente. Este conductor decidió escapar. 

No se descarta la alta velocidad, el no respeto de distancias de frenado, pavimento mojado por la lluvia, además de niebla a esa hora de la mañana.

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