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Conmoción en el norte: Pelea fatal termina con la muerte de un joven de 24 años

El incidente ocurrió hoy a las 2:00 de la madrugada en la intersección de avenida Constituyentes y pasaje Sargento Cabral, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. La víctima, que tenía problemas de adicciones, llegó a un inquilinato buscando a su madre.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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Lo atendió el dueño del alquiler, un hombre de 42 años, quien le dijo que en ese momento su progenitora no se encontraba. El sujeto se ofuscó y sacó un machete con intenciones de agredir.

En defensa, el propietario del inquilinato utilizó un cuchillo y le provocó una herida mortal en el tórax.

A pesar de ser trasladado al hospital, los médicos confirmaron su muerte antes de las 5:00 de la madrugada.

El agresor se encuentra detenido y será imputado por homicidio en las próximas horas.

 

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