Conmoción en el norte: Pelea fatal termina con la muerte de un joven de 24 años

Lo atendió el dueño del alquiler, un hombre de 42 años, quien le dijo que en ese momento su progenitora no se encontraba. El sujeto se ofuscó y sacó un machete con intenciones de agredir.

En defensa, el propietario del inquilinato utilizó un cuchillo y le provocó una herida mortal en el tórax.

A pesar de ser trasladado al hospital, los médicos confirmaron su muerte antes de las 5:00 de la madrugada.

El agresor se encuentra detenido y será imputado por homicidio en las próximas horas.