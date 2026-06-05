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Comercios a punto de cerrar: Piden detener los embargos de ARCA

Aseguran que el sector debe elegir qué pagar: “los sueldos, el alquiler o abonarle a ARCA”, dijo esta mañana Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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Indicó que a través de la CAME se elevó una nota al Gobierno nacional para detener los embargos y pedirle que realicen planes de pago de 24 cuotas.

Expresó que hay muchos negocios en Salta en peligro de cierre por la baja en las ventas, agravado por los embargos de ARCA. 

 

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