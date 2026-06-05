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Recurrirán a la Corte Suprema para frenar la redesignación de juezas en la corte salteña

“La Constitución fue asaltada y violada”, dijo esta mañana por Radio Salta, el diputado provincial Guillermo Durand Cornejo.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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Cabe mencionar que el Senado aprobó los pliegos de las juezas de Corte, María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo.

La aprobación se produjo durante la sesión de este jueves.

El dictamen favorable fue acompañado por la mayoría de los legisladores presentes, mientras que el senador Roque Cornejo Avellaneda votó en contra de ambos pliegos.

Es de destacar que hace algunos días Durand Cornejo presentó una acción judicial que buscaba frenar la redesignación de las juezas propuestas por el Poder Ejecutivo para un nuevo mandato.

“Ya son cuatro los jueces que asaltaron la Constitución. Con esto es claro que se busca alfombrar la “rereelección del gobernador Gustavo Sáenz”, denunció el diputado quien dijo que seguirá firmemente la queja judicial.

“Que se preparen los salteños porque vamos a ser testigos de muchas cosas feas”, dijo el legislador.

 

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