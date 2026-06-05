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Una victoria para la UTA: Sueldo y segunda cuota pagados a tiempo

El gremio evitó medidas de fuerza tras el pago de salarios.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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El gremio Unión Tranviarios Automotor había advertido sobre una posible medida de fuerza debido a la segunda cuota de una diferencia salarial de enero y febrero. 

Esta cuota se pagó ayer en tiempo y forma, cumpliendo con el plazo establecido. 

Además, los trabajadores recibieron su sueldo correspondiente, lo que generó satisfacción entre los empleados. 

La noticia fue confirmada en el programa Pulso Gremial el miércoles pasado. 

La situación económica relacionada con el transporte había generado preocupación en los últimos días. Sin embargo, el pago puntual trae alivio a los trabajadores del sector.

 

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