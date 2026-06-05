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Causa Casinos Austria: Salta debe pagar 40 millones de dólares

Tras el laudo firme del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que obliga a Argentina a pagar una reparación que asciende actualmente a cerca de 40 millones de dólares, por la quita de la licencia de Enjasa en 2013, el Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, manifestó que esa condena no implica un desembolso inmediato.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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"Empieza toda una etapa de negociación de cómo se paga, montos, intereses y plazos", expresó Pérez Alsina en diálogo con Radio Salta.

 

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