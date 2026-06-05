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“Hay que revisar todo el servicio de Saeta”

El gobernador Gustavo Sáenz afirmó esta mañana que “se debe realizar una auditoría responsable y completa en el servicio de transporte”.

Salta Hoy

05 / 06 / 2026

 

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Anticipó de esta manera que se realizará una nueva revisión de las gratuidades: “hay que controlar los pases: no puede ser que haya gente que tenga el pase con una sola materia aprobada”.

“Se debe calcular el tema de los kilómetros recorridos; no puede ser que en la noche circulen coches vacíos”, subrayó Sáenz.

 

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